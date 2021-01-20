Дональд Трамп вместе с женой Меланьей покинул Белый Дом. Они направились в штат Флорида. Перед тем как сесть в вертолет, уходящий президент сказал: мы каким-то образом вернемся. На инаугурации избранного президента Байдена Трамп присутствовать не будет. Об этом было известно заранее.

Тележурналист и американист Михаил Таратута не надеется, что из-за смены администрации российско-американских отношений улучшатся. Вполне возможно — ситуация ухудшится, считает Таратута. Он добавил, что арест Алексея Навального также может послужить предлогом для новых санкций.