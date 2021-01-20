Исследования вакцины «Спутник» среди детей пройдут в течение 2021 года – об этом рассказал на пресс-конференции замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов. По его словам, то что вакцина поначалу испытывается и разрешается к применению только для взрослых – это нормальная общемировая практика. Тем временем уровень антител к коронавирусу в крови у вакцинированных, по данным центра, выше, чем у тех, кто не прививался и переболел.
2021-01-20T16:35:23+03:00
2021-01-20T16:35:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 20 января 2021
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