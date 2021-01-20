В России резко выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД. В целом по стране количество преступлений увеличилось лишь на 1%, в то время как в этой категории рост на 14%. В основном МВД объясняет его увеличением преступлений в сфере IТ на фоне пандемии — в этой категории прирост составил сразу 90%.
2021-01-20T16:34:54+03:00
2021-01-20T16:34:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 20 января 2021
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