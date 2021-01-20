Уходящий президент США Дональд Трамп с супругой покинул Белый дом

Уходящий президент США Дональд Трамп несколько минут назад с супругой покинул Белый дом. Они сели на вертолет, который доставит их на авиабазу Эндрюс. Там должна пройти прощальная церемония. Трамп не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая через три с половиной часа стартует в Вашингтоне. Об этом было известно заранее.