Коммунисты возложат цветы к мавзолею в день памяти Ленина 21 января

Коммунисты возложат цветы к мавзолею в день памяти Владимира Ленина 21 января. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Придут поклониться, придут поблагодарить, придут учиться. Ленин и сегодня как никогда актуален, он говорил почти на всех европейских языках и написал 55 томов. Нет ни одной серьезной библиотеки, где бы не было его полного собрания сочинений. Придут возложить цветы — это достойно», — сказал он.

Траурная акция возложения цветов будет приурочена к 97-летию со дня смерти Ленина.