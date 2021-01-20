Российский Фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию в ЕС российской вакцины от коронавируса «Спутник»

Российский Фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию в Евросоюзе российской вакцины от коронавируса «Спутник». Глава фонда Кирилл Дмитриев рассчитывает, что вакцина успешно пройдет проверку и будет широко применяться в Европе. Дмитриев также напомнил, что «Спутник» уже зарегистрирован в восьми странах, в том числе в Белоруссии, Сербии и Аргентине.