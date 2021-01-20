Кандидат на пост госсекретаря США в новой американской администрации Тони Блинкен выразил поддержку Навальному

Кандидат на пост госсекретаря США в новой американской администрации Тони Блинкен выразил поддержку Алексею Навальному, выступая на слушаниях в Конгрессе.

Российско-американские отношения переживают серьезный кризис из-за утраты обоюдного доверия сторон. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Лукин. «Нынешняя администрация состоит из людей, которые относятся к политике более рационально и менее хаотично, чем представители предыдущей. Это может отразиться на внешнеполитическом стиле. Очень многое будет зависеть от внутренней политики, американской, и не только, потому что нарушено главное в наших отношениях, произошел серьезнейший кризис доверия. Доверие упало до нуля, и с той, и с другой стороны», — сказал он. Лукин добавил, что восстановление доверия потребует тщательной работы США и РФ.