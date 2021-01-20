В Кремле отрицают, что дворец под Геленджиком, о котором рассказал Навальный, принадлежит Путину

В Кремле отрицают, что дворец под Геленджиком, о котором рассказал Алексей Навальный, принадлежит Владимиру Путину. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова это очередная попытка оклеветать главу государства. Песков назвал расследование компиляцией голословных и непроверенных фактов.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией, который российские власти считают иностранным агентом, опубликовал расследование о дворце стоимостью в сто миллиардов. Утверждается, что строительство комплекса финансировали компании, связанные с друзьями президента, в том числе государственные Роснефть и ТрансНефть. Авторы расследования называют эту схему самой большой взяткой в мире. Меньше чем за сутки видео набрало в YouTube почти 20 миллионов просмотров.