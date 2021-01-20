ВОЗ не рекомендует вводить так называемые ковидные паспорта для путешественников

Всемирная Организация здравоохранения не рекомендует вводить так называемые ковидные паспорта для путешественников, — заявила представитель организации в России Милита Вуйнович. Она отметила, что пока недостаточно информации о влиянии вакцины на распространение коронавируса. При этом еще не произведено достаточно вакцин.
2021-01-20T15:36:05+03:00
2021-01-20T15:36:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:36, 20 января 2021
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