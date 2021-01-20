В Кремле утверждают, что у президента нет дворца под Геленджиком, о котором в своем расследовании рассказал Навальный

В Кремле утверждают, что у президента нет дворца под Геленджиком, о котором в своем расследовании рассказал Алексей Навальный. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал видео лохотроном и псевдорасследованием, а также обратил внимание на то, что в конце указаны реквизиты для перевода денег. Песков считает, что это главная цель подобных публикаций.

Вчера появилось расследование Дворец Путина, в котором рассказывается о комплексе резиденций под Гелендижком стоимостью в сто миллиардов рублей. За сутки видео на YouTube набрало больше 22 с половиной миллионов просмотров.