В штаб Навального в Омске пришла полиция. Как пишут в Твиттере сотрудники штаба, правоохранительные органы намерены «провести осмотр», при этом полицейские запрещают снимать происходящее и отбирают мобильные телефоны. На координатора штаба Ольгу Картавцеву хотят составить административный протокол за анонс в социальных сетях митинга в поддержку Навального 23 января.