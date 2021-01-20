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15:32, 20 января 2021

В штаб Навального в Омске пришла полиция

В штаб Навального в Омске пришла полиция. Как пишут в Твиттере сотрудники штаба, правоохранительные органы намерены «провести осмотр», при этом полицейские запрещают снимать происходящее и отбирают мобильные телефоны. На координатора штаба Ольгу Картавцеву хотят составить административный протокол за анонс в социальных сетях митинга в поддержку Навального 23 января.



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