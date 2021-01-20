Глава Чечни рапортовал о том, что в республике полностью покончено с боевиками.

Точку в борьбе с незаконными вооружёнными формированиями в Чечне, как утверждает Рамзан Кадыров, поставило убийство шести боевиков из группы Аслана Бютукаева. Глава республики в телеграм-канале выложил фотографию тела предположительно, лидера группы. На снимке окровавленная голова. Бютукаев, напоминает издание Кавказский узел, брал на себя ответственность за теракт в аэропорту Домодедово 10 лет назад, когда при взрыве в толпе встречающих погибли 37 человек. Его также считают причастным к атаке чеченских боевиков на Грозный в декабре 14 года. Он находился в федеральном розыске. Бютукаев считался ближайшим соратником лидера чеченских боевиков Доку Умарова. Кадыров сообщил, что спецоперация на окраине селения Катар-юрт была давно спланирована, он участвовал в разработке плана, с самого начала об этом знал президент и сам вносил корректировки. Глава Чечни сообщил Владимиру Путину о том, что спецоперация успешно завершилась, президент его поздравил. Кадыров уверяет, что с боевиками в республике покончено раз и навсегда. О том же он говорил еще в 2007 году агентству Интерфакс, а позже повторял это не раз.

Пресс-секретарь президента подтвердил, что Путин поздравил Кадырова с ликвидацией группы Бютукаева. Все участники операции будут представлены к госнаградам, сообщил Дмитрий Песков.