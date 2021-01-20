Италия может подать иск против американской компании Pfizer из-за задержки поставок вакцины от коронавируса, — сообщает газета «Република». В Pfizer объяснили, что задержки связаны с реорганизацией производства — поставки в Италию сократятся почти на 30%. Ранее на задержки жаловались и другие страны Евросоюза.
2021-01-20T14:33:50+03:00
2021-01-20T14:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 20 января 2021
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