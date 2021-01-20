Италия может подать иск против американской компании Pfizer из-за задержки поставок вакцины от коронавируса, — сообщает газета «Република». В Pfizer объяснили, что задержки связаны с реорганизацией производства — поставки в Италию сократятся почти на 30%. Ранее на задержки жаловались и другие страны Евросоюза.