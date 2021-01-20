Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заверила, что в России не будут вводиться так называемые ковидные паспорта. Вместо этого появится электронный реестр привившихся от коронавируса. Матвиенко подчеркивает, что прививка это дело добровольное, и вакцинация не будет давать дополнительных прав и юридических возможностей.
2021-01-20T14:32:45+03:00
2021-01-20T14:32:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 20 января 2021
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