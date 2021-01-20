Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заверила, что в России не будут вводиться так называемые ковидные паспорта. Вместо этого появится электронный реестр привившихся от коронавируса. Матвиенко подчеркивает, что прививка это дело добровольное, и вакцинация не будет давать дополнительных прав и юридических возможностей.