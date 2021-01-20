Действующий президент США Дональд Трамп, полномочия которого истекают сегодня, записал прощальное видеообращение к нации. Трамп признал, что проиграл выборы президента 6 января, когда его сторонники штурмовали Капитолий. «Все американцы были в ужасе, политическое насилие это атака на все, что мы чтим, это нельзя терпеть», — заявил уходящий президент.

Трамп отказался присутствовать на инаугурации Джо Байдена. Церемония пройдет сегодня в Вашингтоне.