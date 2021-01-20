Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о полной ликвидации подпольных террористических групп в республике. По словам Кадырова, бойцы полка полиции обезвредили боевиков из банды Аслана Бютукаева. Он утверждает, что лично участвовал в разработке плана спецоперации. Кадыров добавил, что лично доложил в Кремль об успешном проведении спецоперации, ее участники будут представлены к государственным наградам.