Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о полной ликвидации подпольных террористических групп в республике. По словам Кадырова, бойцы полка полиции обезвредили боевиков из банды Аслана Бютукаева. Он утверждает, что лично участвовал в разработке плана спецоперации. Кадыров добавил, что лично доложил в Кремль об успешном проведении спецоперации, ее участники будут представлены к государственным наградам.
2021-01-20T14:31:36+03:00
2021-01-20T14:31:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 20 января 2021
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