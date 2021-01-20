В Минздрав поступила на регистрацию третья вакцина от коронавируса, разработанная в Центре имени Чумакова, — сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Он отметил, что на этой неделе в гражданский оборот введено более 370 тысяч доз Спутника – это препарат, который был разработан в Центре имени Гамалеи и зарегистрирован первым.

Вирусолог Сергей Нетёсов в интервью «Эху» сказал, что новый препарат должен подойти всем возрастным категориям.

Нетёсов также подчеркнул, что вопрос об эффективности новой вакцины остаётся открытым до проведения испытаний.