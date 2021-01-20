Z Архив новостей новости
5 0 6 0
Эксклюзив Эха 14:10, 20 января 2021

В Минздрав поступила на регистрацию третья вакцина от коронавируса, разработанная в Центре имени Чумакова

В Минздрав поступила на регистрацию третья вакцина от коронавируса, разработанная в Центре имени Чумакова, — сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Он отметил, что на этой неделе в гражданский оборот введено более 370 тысяч доз Спутника – это препарат, который был разработан в Центре имени Гамалеи и зарегистрирован первым.

Вирусолог Сергей Нетёсов в интервью «Эху» сказал, что новый препарат должен подойти всем возрастным категориям.

Нетёсов также подчеркнул, что вопрос об эффективности новой вакцины остаётся открытым до проведения испытаний.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 18 января Поздравить…

5 199 6 6436 18.01
Новости

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер впервые публично раскритиковал политику Кремля В интервью Der Spiegel он признал, что ряд действий российского руководства, в т.ч. аннексия Крыма, нарушают международные правовые нормы…

5 129 6 84270
Блоги

Владимир Осин адвокат

Зачем столько шума по Навальному? Как политик он мне не интересен, поскольку не стремится установить в стране власть Конституции и правосудие. А его самовластие может оказаться наихудшим из тех, что были в России…

5 248 6 23851 18.01
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Выход из Договора по открытому небу Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и из союзниках по НАТО. И точка…

5 106 6 11645 15.01
Блоги

Дмитрий Медведев: Америка 2.0. После выборов Сами граждане поставили под сомнение соответствие США главному критерию демократии — способности государства обеспечить честное и прозрачное волеизъявление народа…

5 158 6 17288 16.01
Новости

Заседание по делу Навального о клевете на ветерана перенесли Заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана перенесли из-за невозможности рассмотреть дело «без данной явки подсудимого»...

5 64 6 7027
Новости

Сторонники Навального утверждают, что фильм-расследование о Владимире Путине посмотрели уже почти 20 миллионов человек Сотрудник ФБК Георгий Албуров рассказал в эфире «Эха», что никто не ожидал такого интереса к фильму…

5 92 6 12007
Новости

Новое расследование Алексея Навального о дворце под Геленджиком уже посмотрели больше 15 миллионов раз На этом фоне жена арестованного на 30 суток политика сообщила о том, что за ней следит полиция…

5 55 6 7363
Блоги

Алексей Мельников публицист

Отблагодарили за «умное голосование» Уйдя от мрака «Единой России», страна приблизилась к свету. Спасибо вам, умники и умницы. Голосуйте за них дальше…

5 84 6 11288 19.01
Блоги

Сергей Марков политолог

Это дворец. Но не Путина Мы знаем, что все атаки спецслужб стран НАТО и их агента Навального на Путина — это ложь, которая имеет целью разрушить Россию и сделать жителей России нищими, как они были в 90е…

5 44 6 5997 13:57
Блоги

Карина Орлова журналист

Зона военно-политических действий. К чему готовится Вашингтон 20 января Мятеж 6 января шокировал только вменяемых и честных людей. Но за последние четыре года Трамп и его пособники в Конгрессе и партии последовательно взращивали невменяемых и нечестных людей, озлобляя их ненавистью…

5 183 6 25585 18.01
Новости

Фильм-расследование Алексея Навального о Владимире Путине уже посмотрели в интернете 16 с половиной миллионов раз В нем рассказывается о том, как складывалась карьера российского президента, а также о дворце в Геленджике, который предположительно принадлежит Владимиру Путину…

5 66 6 9194
Блоги

Максим Ликсутов заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта

Планы дальнейшего развития В этом году мы планируем запустить оплату по лицу пассажира…

5 35 6 5025 18.01
Блоги

Михаил Таратута журналист

Это случилось в Америке Сегодня в среде либеральной публики – а это большая часть образованного класса Америки – быть белым считается как бы немного неприличным…

5 82 6 12970 19.01
Новости

Партия Справедливая Россия объединяется с двумя другими организациями — «Патриотами России» и «За правду» Соглашение об объединении будет подписано в ближайшие дни…

5 40 6 6679
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Teachers, leave them kids alone!» Российский закон ни в коей мере не препятствует и, уж тем более, не запрещает деятельность СМИ-иноагентов – лишь обязывает надлежащим образом регистрировать свою деятельность, подавать необходимую отчетность…

5 150 6 25232 14.01

Популярное за неделю

Новости

Фильм-расследование о Владимире Путине опубликовали сегодня соратники Алексея Навального Сам политик сейчас находится в СИЗО, его арестовали на 30 суток, однако, как говорят авторы фильма, он успел перед возвращением из Германии снять несколько видеороликов…

5 74 6 115604
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
С одной стороны движется Навальный за «Новичком», с другой стороны движется шаман за санитарами. То есть понятно, что у Владимира Владимировича есть возможность организовать круговую оборону…

5 30 6 115082 13.01
#слушать 51:57 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Считаете ли вы, что можно обменять проведение ЧМ по хоккею в Белоруссии на освобождение политзаключенных?
5 46 6 11389 16.01
Блоги

Возвращение Алексея Навального в Россию. Хроника событий Навальный задержан в Шереметьево. Политик останется под стражей до суда, заявили во ФСИН. Amnesty International признала Алексея Навального узником совести…

5 308 6 523800 17.01
Блоги

+ Алексей Навальный в суде Алексей Навальный в суде Политик заключен под стражу на 30 суток…

5 403 6 151189 18.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8954737
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4775610

Сегодня в эфире