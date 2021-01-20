Прокуратура запрашивает слишком суровое наказание для солдата Шамсутдинова, застрелившего сослуживцев из-за дедовщины

Прокуратура запрашивает слишком суровое наказание для солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, застрелившего сослуживцев из-за дедовщины. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.

«Срок, который запрашивает прокуратура совершенно нечеловеческий и никак не соответствует тому, что вынесен вердикт «заслуживает снисхождения». Наказание должно быть по самому меньшему сроку, который предусмотрен статьями, поскольку понятно, что это была оборона, человек был в состоянии аффекта и что никто в этой воинской части до этого страшного случая не пытался защитить солдата», — сказала она.

В.Мельникова отметила, что Р.Шамсутдинов подвергался издевательствам со стороны офицерского состава.

«Это не дедовщина, это еще страшнее, потому что, когда солдаты друг с другом конфликтуют – это можно разрешить прокуратуру, родственников, Комитет солдатских матерей. Но, когда офицер издевается, унижает, солдат беззащитен, потому что любое защитное движение считается неповиновением командиру», — подчеркнула она.

По мнению В.Мельниковой, солдат не заслуживает тюремного заключения.

«Такие вещи могли бы решаться мировым соглашением, возмещением морального вреда родственникам погибших, потому что часть погибших тоже участвовала в унижении. Никакого тюремного срока, конечно, он не заслуживает», — заключила она.

Обвинение запросило 25 лет колонии строгого режима для солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который убил сослуживцев в воинской части в Забайкалье. В конце декабря, присяжные признали срочника виновным в убийстве восьми сослуживцев, однако большинство решило, что он заслуживает снисхождения.

Р.Шамсутдинов утверждал, что начал стрелять в сослуживцев из-за дедовщины и издевательств в части. Рядовой отмечал, что до трагедии трое суток стоял в карауле, командир и его подчиненные не давали ему спать и заставляли учить устав. Приговор будет оглашен 21 января.