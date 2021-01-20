Фильм-расследование о Путине и дворце в Геленджике посмотрели уже 20 миллионов человек

Сторонники Алексея Навального утверждают, что фильм-расследование о Владимире Путине и дворце в Геленджике, который предположительно принадлежит президенту, посмотрели уже почти 20 миллионов человек. Сотрудник ФБК Георгий Албуров рассказал в эфире «Эха», что никто не ожидал такого интереса к фильму.

Российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя фильм ФБК, сказал, что это очередная попытка оклеветать главу государства.

По словам Пескова, фильм Навального это, по сути, компиляция, а представленные факты не проверенные.