Перед уходом с поста президента США Дональд Трамп объявил о помиловании нескольких десятков человек. Его самого в списке не оказалось. Трамп также поручил рассекретить документы о слежке ФБР за его штабом в связи со скандалом о связях с Россией.

73 человека помиловал Дональд Трамп перед тем, как передать пост американского лидера Джо Байдену. Еще для 70 осужденных уходящий президент смягчил наказание. В список помилованных вошли, например, бывший советник Трампа по политическим и стратегическим вопросам Стивен Бэннон, политический консультант Республиканской партии Пол Эриксон, его связывают с россиянкой Марией Бутиной, а также рэперы Lil Wayne и Kodak Black, осужденные за незаконное приобретение и хранение оружия. Сам себя Трамп включать в список не стал, хотя, как писали СМИ, он обсуждал аткую возможность с юристами, опасаясь преследования после ухода с поста. Не оказалось среди помилованных и членов его семьи, а также личного адвоката Рудольфа Джулиани.

В последний день своего срока Трамп также распорядился рассекретить документы, касающиеся расследования ФБР его предполагаемых связей с Москвой. В спецслужбе выступали против публикации материалов. Трамп согласился изъять часть информации, но поручил обнародовать секретные документы.

Россию обвиняли во вмешательстве в выборы в США в 2016 году с целью помочь избранию Трампа, однако доказательств сговора Москвы с политиком так и не нашли.

В своем последнем видеообращении Дональд Трамп рассказал о достижениях на посту президента.

Трамп также назвал себя первым в истории США президентом, который не начал ни одной войны.

Изданию Уолл-стрит джорнал стало известно о планах Дональда Трампа создать свою партию.

Источники газеты сообщают, что Дональд Трамп обсудил идею создания новой партии со своими ближайшими соратниками; ее возможное название – Патриотическая партия. В публикации отмечается, что в последнее время у Трампа возникли некоторые разногласия с руководством республиканцев, в частности, с лидером республиканской фракции в Сенате, Митчем Макконнеллом. Именно он обвинил главу государства в провоцировании беспорядков рядом и внутри здания Конгресса в Вашингтоне 6 января. Уолл-стрит джорнал особо подчеркивает, что несмотря на то, что у Дональда Трампа немало и беспартийных сторонников, строительство новой партии потребует больших финансовых затрат, а также времени и ресурсов. Исторически, пишет газета, любые так называемые «третьи» партии, помимо демократов и республиканцев, не получали большой поддержки для того, чтобы играть значимую роль на президентских выборах.

Автор статьи также считает, что создание нового партийного объединения неминуемо встретит сопротивление и со стороны самих республиканцев, которые воспримут эти намерения как попытку лишить партию части ее сторонников.

Церемония инаугурации Джо Байдена начнется в 20 часов по московскому времени. В Вашингтоне приняты повышенные меры безопасности. В ходе выступления в родном Делавэре, Байден поблагодарил местных жителей за поддержку.

Команда Байдена подтвердила, что в первый день своего срока он подпишет указы об отмене выхода США из Всемирной организации здравоохранения и возвращении в Парижское соглашение по климату.