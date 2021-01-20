В Кремле затруднились с комментарием по поводу сослуживцев президента Путина по КГБ из расследования ФБК

В Кремле затруднились с комментарием по поводу сослуживцев президента Владимира Путина по КГБ из расследования Фонда борьбы с коррупцией. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Эхо Москвы».

«В данном случае не могу ответить, я детально с этим не знакомился, я не знаю, о чем точно идет речь,», — сказал он.

Накануне Фонд борьбы с коррупцией выпустил новое расследование о дворце под Геленджиком, который предположительно принадлежит Владимиру Путину. По оценкам ФБК, стоимость возведения дворца обошлась в 100 миллиардов рублей. В начале ролика рассказывается о времени, которое президент Путин, будучи сотрудником КГБ, провел в Дрездене. Именно там, по словам Алексея Навального, будущий президент России познакомился людьми, которые войдут в его ближайший круг.

Ролик ФБК на YouTube посмотрели уже больше 15 миллионов раз.