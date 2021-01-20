SuperJob: Большинство россиян не поддерживают идею введения так называемых ковид-паспортов

Большинство россиян не поддерживают идею введения так называемых ковид-паспортов для тех, кто переболел коронавирусом или сделал прививку, — показал опрос портала SuperJob. 59% опрошенных против того, чтобы опыт Башкирии распространили на всю Россию. «за» — 12% респондентов.

Противники антиковидных паспортов назвали решение властей дискриминационным. По их мнению, наличие антител относится к врачебной тайне.