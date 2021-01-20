Банк ТРАС списал 450 миллионов рублей со счетов крупнейшей киносети России Синема Парк в счет погашения долга. Компании грозит закрытие, — пишет газета Ведомости со ссылкой на руководителя Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина.

ТРАСТ не стал комментировать списание средств, но уточнил, что подал иск на миллиард рублей к бизнесмену Александру Мамуту, владельцу объединенной киносети Синема Парк и Формула Кино.