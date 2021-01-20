Партия Справедливая Россия в ближайшее время объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России», — объявил лидер справедливороссов Сергей Миронов. По его словам, у партии будет один председатель, Миронов выразил надежду на то. Что будет поддержана его кандидатура.

Партия «За правду», возглавляемая писателем Захаром Прилепиным, была создана в прошлом году. На выборах в сентябре прошла в думу Рязанской области.

Партия «Патриоты России» была создана в 2005 году в результате раскола КПРФ.