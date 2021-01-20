Изолятор, где содержится Алексей Навальный, по техническим причинам, перестал принимать письма для заключенных, — сообщает волонтерский проект «РосУзник». Во ФСИН ситуацию пока не комментировали.
Политик содержится в изоляторе на территории Матросской Тишины.
Изолятор, где содержится Алексей Навальный, по техническим причинам, перестал принимать письма для заключенны
Изолятор, где содержится Алексей Навальный, по техническим причинам, перестал принимать письма для заключенных, — сообщает волонтерский проект «РосУзник». Во ФСИН ситуацию пока не комментировали.