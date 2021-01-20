Изолятор, где содержится Алексей Навальный, по техническим причинам, перестал принимать письма для заключенны

Изолятор, где содержится Алексей Навальный, по техническим причинам, перестал принимать письма для заключенных, — сообщает волонтерский проект «РосУзник». Во ФСИН ситуацию пока не комментировали.

Политик содержится в изоляторе на территории Матросской Тишины.