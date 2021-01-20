Администрация избранного президента США Джо Байдена осуждает попытки российских властей заставить замолчать Навального

Администрация избранного президента США Джо Байдена осуждает попытки российских властей заставить замолчать политика Алексея Навального, — заявил кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен во время выступления в Сенате.

Блинкен добавил, что вопрос отношения с Россией имеет приоритет в повестке новой администрации.

Задержание Навального ранее осудил действующий госсекретарь Майкл Помпео и кандидат в советники по национальной безопасности Джейк Салливан. В ответ российский МИД посоветовал иностранным дипломатам заняться решением собственных проблем.