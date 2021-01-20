В Кремле отрицают, что «дворец под Геленджиком» принадлежит Владимиру Путину. «Этот дворец не имеет никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю» – заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что вся собственность президента ежегодно декларируется.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией, который российские власти считают иностранным агентом, опубликовал расследование о дворце стоимостью в сто миллиардов. Утверждается, что строительство комплекса финансировали компании, связанные с друзьями президента, в том числе государственные Роснефть и ТрансНефть. Авторы расследования называют эту схему самой большой взяткой в мире.

Меньше чем за сутки видео набрало в YouTube почти 20 миллионов просмотров.