В Кремле считают данные из Германии по отравлению Навального недостаточными для возбуждения расследования – Песков

В Кремле считают данные из Германии по отравлению Алексея Навального недостаточными для возбуждения расследования. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Эхо Москвы».

«Никакой информации нашими германскими партнерами предоставлено не было. Протоколы допроса – там не содержится никакой информации, это же должна быть техническая, технологическая и научная информация о тех веществах, которые якобы были зафиксированы. Ничего серьезного мы не получили, что помогло бы нам в расследовании. Их (фактов для расследования) не то что недостаточно, их нет, мы ничего не получили фактически. Это является не более, чем отпиской», — сказал он.