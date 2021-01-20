В Тунисе произошли новые столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акций протеста

Напряженная обстановка сохраняется в Тунисе, где накануне произошли новые столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акций протеста. В стране растут антиправительственные настроения. Массовые акции начались в субботу. Президент Туниса Каис Саид призвал не поддаваться на провокации.

За последние дни в Тунисе были задержаны более 800 человек. В отдельные районы введены армейские подразделения

Граждане России, проживающие в Тунисе, пока не обращались за помощью, — утверждает пресс-секретарь дипмиссии Султан Агамедов.

В последние годы в Тунисе наблюдаются серьезные экономические проблемы. Они стали еще более очевидными на фоне пандемии коронавируса. Туристической отрасли нанесен серьезный ущерб.