Nordwind начал проверку из-за поста пилота, который обвинил Навального в создании аварийной ситуации в день прилёта

Авиакомпания Nordwind начала проверку из-за поста пилота, который обвинил Алексея Навального в создании аварийной ситуации в день прилёта из Германии.

В инстаграме пилот Максим Пырков утверждал, что у некоторых самолётов ряда авиакомпаний в воскресенье из-за закрытия аэропорта Внуково в день возвращения Алексея Навального в Россию чуть не закончилось топливо. Поскольку лайнеры отправили на запасные аэродромы. Пилот также нелицеприятно высказался в адрес политика. В компании Nordwind, где работает пилот, назвали абсолютно недопустимым такое проявление позиции. При этом там утверждают, что в день возвращения оппозиционера все рейсы выполнялись по плану, замены аэропортов не было, это исключительно частное мнение пилота, к тому же он не выходил в тот день в рейс. В компании сказали, что в отношении сотрудника началась служебная проверка. По ее итогам к пилоту могут применить цитата «необходимые меры воздействия». Самолет с Навальным авиакомпании «Победа», который прилетел из Берлина спустя почти 5 месяцев после отравления в России, должен был приземлиться во Внуково. Туда стянули автозаки и ОМОН, который начал разгонять сторонников политиков, пришедших его встречать. Незадолго до посадки Внуково закрыли, в итоге самолёт сел в Шереметьево. Туда же перенаправили еще несколько рейсов.

Перевод самолёта с Навальным в пресс-службе Внуково объяснили тем, что в сугробе в месте пересечения двух взлетно-посадочных полос застряла щётка снегоуборочной машины. Утверждается, что по этой причине четыре рейса пришлось перенаправить на запасной аэродром в Шереметьево.