СПбГУ согласился с прокуратурой, которая усмотрела экстремизм в установке бюста тюрколога Ахмед-Заки Валиди

Санкт-петербургский государственный университет согласился с прокуратурой, которая усмотрела экстремизм в установке на территории вуза бюста тюрколога Ахмед-Заки Валиди, — передает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу вуза. Надзорное ведомство потребовало устранить нарушение закона.

В университете пока не уточняют, будет ли бюст демонтирован. В заключении прокуратуры говорится, что Ахмед-Заки Валиди в годы Великой Отечественной войны говорил о превосходстве одной нации над остальными и призывал к созданию государства по национальному признаку.

Бюст был передан университету Министерство культуры Башкирии.