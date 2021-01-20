В России разрабатывается несколько препаратов от коронавируса, сообщили в Минздраве. Вместе с тем в стране увеличиваются темпы производства вакцин, и к лету привиться от инфекции смогут десятки миллионов человек.

Несколько препаратов от инфекции сейчас проходят доклинические исследования, часть – уже на этапе клинических исследований, сообщил глава Миндрава Михаил Мурашко. По его словам, эти лекарства блокируют размножение вируса. Пока данных об их эффективности по итогам завершенных этапов тестирования нет, но за процессом пристально следят, он на особом контроле. Министр не обозначил примерные сроки выхода препаратов на рынок. При этом он подчеркнул, что разработка лекарств для заболевших – это один из векторов в рамках борьбы с коронавирусом. Второй – вакцинация. И в этом направлении тоже идет активная работа. По данным министерства, в феврале в регионы поступит более 5 миллионов доз вакцины, а может и больше. Всего на 6 площадках произведено около 6,5 миллионов двухкомпонентных доз «Спутника». Мурашко считает, что вопрос введения паспортов о прививках следует решать на региональном, а не федеральном уровне. В Минпромторге подсчитали, что к июню в стране привьются почти 70 миллионов человек.

Сегодня также стало известно, что Минздрав получил документы для регистрации третей российской вакцину, которую разрабатывает Центр имени Чумакова.