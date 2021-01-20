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Эксклюзив Эха 12:34, 20 января 2021

Новая вакцина от коронавируса Центра им.Чумакова может давать минимальное количество побочных эффектов – биолог

Новая вакцина от коронавируса, разработанная в Центре имени Чумакова, может давать минимальное количество побочных эффектов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
«Это очищенная инактивированная вакцина, она изготовлена на основе живого наработанного штамма коронавируса, который после этого инактивировали химически. Технология себя хорошо зарекомендовала. Вакцина должна быть малореактогенная, то есть должно быть минимальное число побочных реакцией, поэтому я лично думаю, что она подойдет всем возрастам людей», — сказал он.
С.Нетесов отметил, что эффективность и долгосрочность защитного эффекта вакцины предстоит проверить в ходе клинических испытаний третьей фазы.
Как сообщил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, в ведомство поступила на регистрацию третья вакцина от коронавируса, разработанная в Центре имени Чумакова. Министр также отметил, что на этой неделе в гражданский оборот введено более 370 тысяч доз «Спутник V» – это препарат, который был разработан в Центре имени Гамалеи и зарегистрирован первым.



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