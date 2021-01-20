Роспотребнадзор: Почти половина жителей Татарстана уже имеет иммунитет к коронавирусу

Почти половина жителей Татарстана уже имеет иммунитет к коронавирусу, — утверждает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Наибольшие показатели демонстрируют работники медицины и образования, торговли и транспорта. Самые невысокие показатели у сотрудников крупных предприятий и в целом граждан старше 60 лет.



По словам Поповой, вакцинацию нужно провести максимально быстро. Как только иммунитет будет сформирован более чем у 60% населения России, можно будет говорить о том, что эпидемиологическая ситуация находится под полным контролем.

Согласно официальным данным, за последние сутки в России выявлено чуть более 21 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. На Москву приходится менее двух с половиной тысяч, это минимальный показатель с начала октября прошлого года.

При этом в стране за день скончались 597 человек с подтвержденным COVID-19. Это больше, чем накануне.