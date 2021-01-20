Джо Байден сегодня должен официально вступить в должность президента США. Церемония инаугурации начнется в 20 часов по московскому времени.

В Вашингтоне приняты повышенные меры безопасности.

В ходе выступления в родном Делавэре, Байден поблагодарил местных жителей за поддержку.

В своем обращении Дональд Трамп сказал, что гордится достижениями на посту президента США, в частности тем, что не начал никаких войн. При этом он пожелал удачи новой администрации.

Также в последний день своего президентства Трамп помиловал более 70 человек и распорядился рассекретить документы ФБР, которые касаются расследования о предполагаемых связях своего предвыборного штаба с Россией.