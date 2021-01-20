«Справедливая Россия» объединяется с партиями «За правду» и «Патриоты России». Лидер «справедливороссов» Сергей Миронов подтвердил, что этому предшествовали длительные переговоры. Называться объединение будет «Справедливая Россия – за правду».

Миронов рассчитывает, что останется во главе партии.

Зам.председателя партии Патриоты России Надежда Корнеева сказала в интервью «Эху», что необходимо укреплять левопатриотическое движение в стране.

По данным источника интернет-издания Открытые медиа, формально объединение партий состоится в феврале на съезде в Москве.