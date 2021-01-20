В Москве выявили минимальный с конца сентября суточный прирост заболевших. При этом за этот день по стране зафиксировано максимальное число смертей от коронавируса с начала года.

Показатель ежедневного прироста заболевших продолжает постепенно снижаться – за эти сутки в стране выявили немногим более 21 тысячи инфицированных, минимум с середины ноября. Позитивную динамику демонстрирует Москва – здесь почти 2,5 тысячи человек получили положительный тест. Последний раз такие показатели были в сентябре, когда вторая волна коронавируса только набирала обороты. Накануне новых заболевших было в полтора раза больше. Выписывается после лечения за сутки в 2 раза больше человек, а коэффициент распространения инфекции в столице оказался минимальным за всю эпидемию. Он показывает, сколько человек успевает заразить один заболевший. При этом эпидемиологи предупреждают, что говорить о преодолении эпидемии пока рано. За эти сутки в Москве скончались 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом. При этом по стране летальных исходов почти 600, и это максимум с начала года. За все время количество жертв инфекции составило 12 700 человек.

Россия по-прежнему на 4 месте в мире по числу заболевших, перед ней в списке Бразилия, Индия и США. Общее число инфицированных приближается к 100 миллионам.

Документы на регистрацию вакцины от коронавируса, разработанной институтом имени Чумакова, поступили в Минздрав. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Кузнецов добавил, что на этой неделе в гражданский оборот введены более 375 тысяч доз вакцины «Спутник». Кроме того, продолжается наращивание поставок препарата в регионы для массовой вакцинации граждан, подчеркнул помощник министра.