США будут всеми средствами отговаривать партнеров от участия в проекте строительства газопровода Северный поток-2, — заявил на слушаниях в сенате кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен.

Накануне США подтвердили введение санкций против судна «Фортуна», которое занимается укладкой труб в экономической зоне Германии и его собственника.

Из-за ограничительных мер газопровод не могут достроить.

Еще два года назад стало очевидно, что строительство газопровода Северный поток-2 не будет закончено, уверен партнер информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

Крутихин также добавил, что все запросы Газпрома на дополнительные займы иллюстрируют факт несостоятельности проекта.