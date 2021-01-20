Генеральная прокуратура сообщает, что выявлено более шести тысяч нарушений законов при дистанционном обучении. Проверки показали, что не везде в России образовательный процесс был организован надлежащим образом.

Так, к примеру, в Алтайском крае, Брянской, Волгоградской и Омской областях прокуроры добились отмены указов, которые обязывали детей иметь дома персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео, а также стабильный канал подключения к интернету.