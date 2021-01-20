Генеральная прокуратура сообщает, что выявлено более шести тысяч нарушений законов при дистанционном обучении. Проверки показали, что не везде в России образовательный процесс был организован надлежащим образом.
Так, к примеру, в Алтайском крае, Брянской, Волгоградской и Омской областях прокуроры добились отмены указов, которые обязывали детей иметь дома персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео, а также стабильный канал подключения к интернету.
Генеральная прокуратура сообщает, что выявлено более шести тысяч нарушений законов при дистанционном обучении
Генеральная прокуратура сообщает, что выявлено более шести тысяч нарушений законов при дистанционном обучении. Проверки показали, что не везде в России образовательный процесс был организован надлежащим образом.