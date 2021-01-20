Согласно официальным данным, за последние сутки в России выявлено 21 тысяча новых случаев заражения коронавирусом

Согласно официальным данным, за последние сутки в России выявлено чуть более 21 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. На Москву приходится менее двух с половиной тысяч, это минимальный показатель с начала октября прошлого года.

При этом в стране за день скончались 597 человек с подтвержденным COVID-19. Это больше, чем накануне.

Правительство России рассматривает вопрос о выдаче вакцинированным россиянам сертификатов, которые позволят выезжать за рубеж, — заявила омбудсмен Татьяна Москалькова

В интервью агентству РИА Новости она сказала, что ковид-паспорта это нужная мера в борьбе с пандемией, однако еще есть нерешенные вопросы, в частности, как быть с теми гражданами, кому вакцинация не подходит по состоянию здоровья.