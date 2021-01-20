Объединение «Патриотов России» с партиями «За правду» и «СР» позволит укрепить левопатриотическое движение в стране

Объединение «Патриотов России» с партиями «За правду» и «Справедливая Россия» позволит укрепить левопатриотическое движение в стране. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя партии «Патриоты России» Надежда Корнеева.

«Мы всегда поддерживали и поддерживаем идею серьезного левопатриотического объединения. Задача этого объединения – создать крепкую политическую силу, которая бы решала патриотические задачи и социальные вопросы наших граждан. В период, когда коллективный Запад имеет к нам много вопросов и претензий, крепкая патриотическая партия, на мой взгляд, необходима», — сказала она.

Как сообщил ранее первый замглавы думской фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, партия объединяется с двумя другими политическими организациями — «Патриотами России» и «За правду». По его словам, это результат переговоров, которые вел лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Соглашение об объединении будет подписано в ближайшие дни. М.Емельянов подчеркнул, что речь идет о создании левопатриотической партии.