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11:06, 20 января 2021

Вся новогодняя выручка сети кинотеатров Синема Парк была списана в счет долга бизнесмена Александра Мамута

Вся новогодняя выручка объединенной сети кинотеатров Синема Парк была списана в счет долга бизнесмена Александра Мамута банку непрофильных активов Траст.

Мамут должен кредиторам 23 миллиарда рублей. Почти все долги приходятся на пострадавший от коронавирусных ограничений кинобизнес. Предприниматель владеет примерно 12 процентами рынка проката в стране. В его сети входит 79 кинотеатров. Их закрытие нанесло серьезный удар бизнесмену. На миллиард накопилось одних только процентов. С марта месяцы долг перестали обслуживать и Траст подал иск не к самой сети Синема-Парк, чтобы не останавливать ее работу, а лично к Мамуту, списав при этом со счетов компании 450 миллионов рулей. Фактически, это равносильно банкротству, поскольку ставшись без средств на текущие расходы, сеть все равно работать не может. Сейчас, рассматривается вариант с приостановкой деятельности на территории России, дабы не увеличивать долговую нагрузку. Об этом говориться в письме, который ассоциация владельцев кинотеатров направила в Администрацию Президента. Банкротство сети не отвечает целям, заявленным главой государства в сложный период – говориться в письме.

В январе отрасль заметно оживилась. Этому способствовал кассовый успех фильмов Последний Богатырь и Огонь.



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