Дональд Трамп в последний день своего президентства объявил о помиловании 73 человек и смягчении наказания для еще 70. В списке нет ни его самого, ни членов его семьи. При этом, в частности, Трамп помиловал своего бывшего советника Стивена Бэннона. Его обвинили в мошенничестве при сборе средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Также Трамп помиловал политического консультанта Республиканской партии Пола Эриксона, имевшего отношение к делу россиянки Марии Бутиной.

Трамп также распорядился рассекретить документы, связанные с расследованием ФБР о предполагаемых связях своего предвыборного штаба с Россией. Они были переданы Белому дому Министерством юстиции в конце минувшего года.

В своем последнем видеообращении Дональд Трамп рассказал о достижениях на посту президента.

Трамп также назвал себя первым в истории США президентом, который не начал ни одной войны.