Албуров: ФБК владеет доказательствами того, что дворец на Черном море за 100 миллиардов долларов принадлежит Путину

Фонд борьбы с коррупцией* владеет доказательствами того, что дворец на Черном море за сто 100 миллиардов долларов принадлежит президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров.

«Путин ничего не записывает на себя. Если мы откроем декларацию Путина, то мы увидим, что у него есть «запорожец» и есть прицеп, что, очевидно, даже для людей, которые очень любят Путина, не соответствует его образу жизни и статусу. Никаких документов, где написано, что Путин владелец нет и никогда не будет. Но доказательства того, что дворец действительно принадлежит Путину, огромны. Люди, которые управляют этим дворцом, мы нашли пять человек, все они являются штатными сотрудниками компании двоюродного племянника Путина. Над дворцом установлена бесполетная зона, там охраняет все ФСО. Бюджет проекта за последние три года составляет 35 миллиардов рублей, часть которых затрачено на безопасность и дронозащиту», — сказал он.

Новое расследование Алексея Навального о дворце под Геленджиком, который предположительно принадлежит Владимиру Путину, уже посмотрели больше 15 миллионов раз. По оценкам Фонда борьбы с коррупцией, стоимость возведения дворца обошлась в 100 миллиардов рублей.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил изданию Daily Storm, комментируя новое расследование Алексея Навального: «Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике».

Алексей Навальный арестован на 30 суток, как минимум до 15 февраля политик останется в СИЗО «Матросская тишина». ФСИН требует заменить политику условный срок на реальный по делу «Ив Роше». На этом фоне жена Алексея Навального Юлия сообщила о том, что за ней следит полиция. Сторонники политика в России готовят акции в его поддержку – они намечены на субботу.

*Российские власти считают организацию иностранным агентом.