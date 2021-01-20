Никаких оснований для признания ФБК иностранным агентов не было – Албуров

Никаких оснований для признания ФБК иностранным агентов не было. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров.

«Нас признали иностранным агентом, но мы с этим категорически не согласны. Никаких оснований для признания не было и нет. То, что какой-то испанец перевел нам 1000 евро на заблокированный счет, на котором минус 60 млн рублей, говорит, что других поводов сделать Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом у администрации президента не нашлось», — сказал он.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального включили в список НКО-"иноагентов" в октябре прошлого года из-за пожертвования от испанской компании.