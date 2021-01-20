Правительство РФ рассматривает вопрос о выдаче вакцинированным сертификатов, которые позволят выезжать за рубеж

Правительство России рассматривает вопрос о выдаче вакцинированным россиянам сертификатов, которые позволят выезжать за рубеж, — заявила омбудсмен Татьяна Москалькова.

В интервью агентству РИА Новости она сказала, что ковид-паспорта это нужная мера в борьбе с пандемией, однако еще есть нерешенные вопросы, в частности, как быть с теми гражданами, кому вакцинация не подходит по состоянию здоровья.