Ограничительные меры из-за коронавируса продлены в следственных изоляторах Москвы, — сообщает ТАСС, ссылаясь на управление ФСИН. Прием подозреваемых, обвиняемых и обсужденных будет только в СИЗО №7. Кроме того, по-прежнему будут запрещены свидания с родственниками. Власти утверждают, что в московских следственных изоляторах удалось не допустить массового распространения коронавирусной инфекции.