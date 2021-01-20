В Германии продлили карантинные меры до 14 февраля. Об этом объявила Ангела Меркель после переговоров с руководителями 16 федеральных земель. Теперь жители германии в общественных местах и в транспорте должны будут носить медицинские маски и респираторы с высокой степенью защиты

До середины февраля в стране будут закрыты школы и детские сады.