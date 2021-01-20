Wall Street Journal: Дональд Трамп не исключает создания новой партии

Дональд Трамп по данным газеты The Wall Street Journal не исключает создания новой партии. Он уже обсуждал этот вопрос со своими сторонниками. Он хотел бы назвать объединение «Патриотической партией».

В последние дни у президента США появились разногласия с однопартийцами, в частности, с лидером республиканцев в Сенате Митчеллом МакКоннелом, — накануне он обвинил Трампа в беспорядках в Вашингтоне 6 января.

В своем последнем видеообращении. Трамп говорит, что стал первым за десятилетия президентом США, . который не начал новой войны. Он также считает, что «сплотил мир для противостояния Китаю как никогда раньше».