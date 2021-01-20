Партия Справедливая Россия объединяется с двумя другими организациями — «Патриотами России» и «За правду»

Партия Справедливая Россия объединяется с двумя другими политическими организациями — «Патриотами России» и «За правду» — сообщил ТАСС первый зам.главы думской фракции «справедливороссов» Михаил Емельянов.

По его словам, это результат переговоров, которые вел лидер партии Сергей Миронов. Соглашение об объединении будет подписано в ближайшие дни. Емельянов подчеркнул, что речь идет о создании левопатриотической партии.